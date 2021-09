Evade dai domiciliari e va a sbattere completamente ubriaco contro un'auto in sosta

A finire nei guai un 30enne denunciato in stato di libertà per evasione e guida in stato di ebbrezza: dopo l'incidente ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri riuscendo a sottrarsi al controllo e dileguandosi a piedi dopo una breve colluttazione

Tre in uno: i carabinieri di Selvazzano Dentro hanno denunciato R.L., 30enne di origini romene residente a Mestrino, per evasione, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I fatti

Tutto ha avuto inizio a Mestrino nella tarda serata di venerdì 24 settembre: l'uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro la persona ed il patrimonio, ha deciso di allontanarsi da casa completamente ubriaco mettendosi al volante di una Skoda Fabia di proprietà di un connazionale. Arrivato in via Rossi ad Arlesega, alla vista dei militari dell'Arma, ha cercato di dileguarsi perdendo però il controllo del veicolo e andando a sbattere contro una vettura parcheggiata a bordo strada. Una volta sceso dall'auto ha opposto resistenza nei confronti dei carabinieri riuscendo a sottrarsi al controllo e dileguandosi a piedi dopo una breve colluttazione nella quale nessuno riportava lesioni, venendo comunque prima identificato a conclusione di una rapida attività di indagine e quindi rintracciato nella sua abitazione.