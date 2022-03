Falso vaccino per ottenere il green pass rafforzato: denunciato

I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Padova hanno denunciato un uomo per aver istigato alla corruzione un farmacista vaccinatore del Padovano.

I fatti

A denunciarlo è stato proprio il farmacista, il quale aveva ricevuto una serie di messaggi sia online che telefonici dall'uomo, che gli proponeva di simulare l'avvenuta vaccinazione a fronte del pagamento di un compenso pur di ottenere il green pass rinforzato. I finanzieri della sezione operativa pronto impiego di Padova hanno quindi avviato le indagini per risalire all'identità dell'uomo: si tratta di un 44enne residente in provincia di Vicenza, il quale ha ammesso le proprie colpe ed è stato denunciato per istigazione alla corruzione.