Rubano una collanina da una bancarella in pieno centro: fermati i due ladruncoli, uno ha 15 anni

Credevano di passare inosservati tra la baraonda del sabato pomeriggio in centro: la polizia di Stato ha denunciato un 20enne di origini moldave e un 15enne italiano per furto aggravato.

I fatti

Sono le ore 19 di sabato 11 settembre quando una volante in transito in Riviera Tito Livio viene fermata da un 51enne italiano, venditore ambulante di bigiotteria, il quale riferisce agli operatori di essere stato da poco derubato di una collanina esposta in vendita sulla propria bancarella. Gli autori del reato, indicati dall'uomo in quanto ancora nei pressi del luogo dove era avvenuto il fatto, sono subito fuggiti. La volante è riuscita a rintracciarli (uno in via Santa Chiara e l’altro in via Stampa), trovandoli in possesso della collanina, che è stata restituita alla vittima del furto.