Sottraggono all'azienda vestiti per migliaia di euro per poi rivenderli: tre dipendenti nei guai

Il terzetto riusciva a "vendere" - emettendo documenti non fiscali - numerosi capi di abbigliamento a una cliente, la quale li rivendeva per poi consegnare l'incasso

Ci avevano preso gusto. Ma sono stati incastrati: i carabinieri di Piombino Dese hanno denunciato B.P., 37enne residente a Castelfranco Veneto (Treviso) e noto alle forze dell'ordine, M.M., donna di 45 anni residente a Morgnano (Treviso) e M.A., 49enne residente a Tombolo, per furto aggravato e continuato.

I fatti

Tutto ha inizio tra l'aprile e il maggio del 2021, quando il trio di dipendenti della società "Plissè" di Piombino Dese si organizza mettendo in atto un piano ben congegnato: riescono infatti a "vendere" - emettendo documenti non fiscali - numerosi capi di abbigliamento a una cliente, la quale li rivendeva per poi consegnare l'incasso alla 49enne, che all'interno dell'azienda ricopriva una posizione di responsabilità. Un trucco che ha portato a un danno patrimoniale superiore ai 10mila euro: dopo tre mesi di indagini e accertamenti il terzetto è stato scoperto e denunciato.