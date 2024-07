Rintracciato dopo 4 mesi grazie alla macchia di sangue analizzata dai Ris di Parma

Nella mattinata del 5 luglio i carabinieri della stazione di Montegrotto Terme hanno denunciato a piede libero un 27enne residente nella Bassa Padovana, già noto alle forze dell’ordine, per furto aggravato.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso 28 febbraio e si sono svolti proprio a Montegrotto Terme dove, durante l’orario di chiusura di un bar, il giovane ha perpetrato un furto rubando soldi, sacchi di caffè e svariati prodotti dolciari. Sembrava inizialmente difficile riuscire ad individuare il responsabile, ma grazie a un attento sopralluogo dei militari dell’Arma non è sfuggita una macchia di sangue su un vetro rotto dal malfattore per compiere l’effrazione: la stessa è stata dunque prima repertata e quindi inviata al Ris - Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma per le analisi del caso. Analisi che hanno dato esito positivo, fornendo l’identità del responsabile della spaccata, il quale è stato successivamente rintracciato e denunciato.