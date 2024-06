Fermato in sella alla bici elettrica rubata poco prima: 35enne denunciato

Stava tranquillamente andando a zonzo in sella a una bicicletta elettrica. Peccato che non fosse la sua: un 35enne di origini marocchine residente a Battaglia Terme, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri del Norm di Abano Terme per ricettazione.

I fatti

I fatti si sono verificati a Due Carrare nel corso della serata di giovedì 7 giugno quando la pattuglia, nel corso di un servizio perlustrativo, è stata attirata dall’atteggiamento sospetto del 35enne in bicicletta, che alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi velocemente per evitare il controllo. Prontamente fermato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione personale ed è stato trovato in possesso di una cesoia taglia bulloni, mentre la bicicletta elettrica è risultata essere stata rubata lo stesso giorno ad un residente della zona termale. Per il 35enne è scattata la denuncia in stato di libertà e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.