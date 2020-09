Fermati dai carabinieri in ospedale con tanto di tronchese in mano: arresti domiciliari per la coppia

Li hanno beccati con le mani... sulla tronchese: i carabinieri del Norm di Padova hanno arrestato il 34enne A.B. e la 28ene M.P., entrambi residenti a Conselve, per furto in concorso.

I fatti

La coppia era entrata in azione venerdì 4 settembre scegliendo per il proprio colpo l'ospedale civile di Padova: obiettivo una bici da donna parcheggiata nel piazzale interno, che hanno cercato di asportare tagliando il lucchetto con una grande tronchese. La missione, però, è miseramente fallita grazie al pronto intervento dei militari dell'Arma, e ora i due ladruncoli si trovano agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.