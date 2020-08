Il furto non va a buon fine: bloccati e denunciati i due ladri di biciclette

Uno subito, l'altra dopo: la polizia di Padova ha denunciato un 22enne di origini gambiane senza fissa dimora e una 18enne bellunese - entrambi pregiudicati - per furto in concorso.

I fatti

Tutto ha inizio prima delle ore 9 di lunedì 17 agosto in piazzale Stazione a Padova, quando un ragazzo e una ragazza entrano da McDonald appoggiando le loro biciclette vicine all'ingresso, senza chiuderle con un lucchetto ma controllandole a vista dall'interno. Nel giro di pochi secondi i ladruncoli adocchiano le bici incustodite e decidono di rubarle: i proprietari se ne accorgono e scattano verso l'esterno riuscendo subito a bloccare il 22enne e chiamando la polizia. Sul posto si precipita la volante, e mentre gli agenti stanno accertando i fatti accade l'impensabile: da una via laterale appare la 18enne, che viene subito indicata dai derubati come l'altra autrice del furto e a sua volta fermata "al volo".