Furto reiterato di modellini di treni nel negozio specializzato: due giovani nei guai

Rubati in tre distinte occasioni vari modellini di treni per un valore complessivo di 4.000 euro

Talmente "appassionati" di modellini da arrivare a rubarli. E in grande quantità: i carabinieri di Cittadella hanno denunciato il 28enne M.Y. e la 24enne N.S., entrambi domiciliati a Grantorto (in quanto conviventi) e già noti alle forze dell'ordine, per furto aggravato in concorso.

I fatti

È successo proprio a Grantorto: vittima del triplo furto il negozio "Modelplanet Italia", da cui i due ladruncoli hanno rubato il 22 e il 30 gennaio nonché il primo febbraio vari modellini di treni per un valore complessivo di 4.000 euro. Molto probabilmente più un colpo su commissione che dettato dalla personale sete di collezionismo, ma sta di fatto che dopo qualche settimana di indagine i militari dell'Arma sono riusciti a identificarli e a denunciarli.