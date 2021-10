Rubano 15mila euro a un venditore ambulante di cibo: coppia beccata e denunciata

Si erano portati via una bella somma. Ma sono stati beccati: i carabinieri di Mestrino e di Padova Principale hanno denunciato una 40enne originaria di Sassari e un 21enne nato a Pistoia (ma entrambi residenti a Padova) per furto aggravato in concorso.

I fatti

È successo lo scorso 26 settembre a Mestrino nel corso della manifestazione "Street Food", quando la coppia era riuscita a sottrarre 15mila euro a un esercente marchigiano, presente sul posto per l'evento. Dopo una ventina di giorni di indagini i militari dell'Arma sono riusciti a individuarli e a deferirli.