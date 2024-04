Donna di 81 anni sorpresa a rubare generi alimentari al supermercato: denunciata

Una pattuglia dei carabinieri del Norm di Piove di Sacco ha denunciato in stato di libertà per furto aggravato una 59enne ed una 81enne.

I fatti

Le due donne si sono recate nella mattinata di ieri, sabato 27 aprile, all’interno del supermercato “Alì” di Piove di Sacco e, credendo di non essere notate, si sono dedicate al taccheggio tra le corsie dello stesso. Il comportamento non è passato inosservato al personale della vigilanza che ha allertato il 112: la pattuglia, giunta sul posto, ha controllato le due donne trovandole in possesso di generi alimentari per un valore totale di 84 euro. Quanto asportato è stato restituito al supermercato, mentre le due donne sono state denunciate a piede libero per furto.