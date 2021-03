Due furti in due supermercati commessi a distanza di poche ore: denunciate 3 persone

Il primo ha avuto luogo in centro storico, il secondo a Mortise. In entrambi i casi i direttori dei supermercati hanno chiesto aiuto alla polizia per bloccare i ladri

Nel giro di poche ore due furti sono stati commessi in due diversi supermercati. La polizia ha denunciato tre persone per furto.

Centro storico

Nel pomeriggio di mercoledì 24 marzo i poliziotti di quartiere stavano facendo un servizio a piedi in centro quando il direttore del Pam di piazzetta Garzeria ha chiesto il loro aiuto. Un 33enne brasiliano è stato fermato alle casse dalla guardia giurata perché stava per uscire senza pagare 3 barattoli di caffè e uno di latte condensato. Gli agenti hanno chiamato una volante e l’uomo è stato portato in questura. Si è poi scoperto che aveva già dei precedenti per reati contro il patrimonio: è stato denunciato e la refurtiva è stata restituita al supermercato.

Via Maroncelli

Qualche ora più tardi una donna di 56 anni e un giovane di 26 anni sono stati notati dalla guardia giurata del Pam di via Maroncelli. I due si comportavano in modo strano, si guardavano spesso intorno e la guardia li ha visti nascondere all’interno dei giubbotti prodotti di cosmetica e alimentari per un valore complessivo di 128 euro. Quando hanno cercato di passare le casse senza pagare, la guardia ha chiamato la polizia. Anche loro due sono stati denunciati.