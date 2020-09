Scoperta la "maga" della tecnica dell'abbraccio: aveva sottratto orologi e collanine d'oro

Succedeva tutto in pochi secondi: li abbracciava, sfilava il bottino e si dileguava senza lasciare traccia. Almeno finora: i carabinieri di Battaglia Terme hanno denunciato S.A., 21enne nata in Spagna e senza fissa dimora, per furto con destrezza.

I fatti

Anzi, furti: il primo colpo risale al 12 settembre scorso, quando era riuscita ad avvicinare un 81enne del posto sottraendogli una collana in oro con tre medagliette e una croce del valore di circa 2.500 euro. Il secondo era stato compiuto giovedì 24: in questo caso aveva sfilato dal polso di un imprenditore padovanno 74enne un orologio d'oro del valore di 1.200 euro. La denuncia è arrivata nella mattinata di sabato 26 settembre.