Alcol nelle vene, e cocaina nelle tasche: denuncia e ritiro della patente per un 33enne

L'uomo, fermato in via Trieste, è stato trovato al volante della sua Audi con un tasso alcolimetrico di 1,09 g/l, nonché in possesso di quasi un grammo di cocaina

Un mix letale. Ma per la sua patente: B.M., 33enne residente a Cadoneghe, è stato denunciato dai carabinieri del Norm di Padova per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura di Padova quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Trieste, a Padova: nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 luglio l'uomo, al volante della sua Audi A4, viene fermato dai militari dell'Arma e sottoposto ad alcoltest. Il tasso di 1,09 g/l gli costa la patente, ma non è l'unico problema: nel corso della successiva perquisizione i carabinieri lo trovano infatti in possesso di due involucri con 0,86 grammi di cocaina.