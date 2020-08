L'uscita di strada con l'auto? Causa alcool: multa salata e ritiro della patente per un 39enne

L'alcoltest non gli ha dato scampo: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato G.Y., 39enne di origini marocchine residente a Bassano del Grappa (Vicenza) per guida in stato di ebbrezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

È successo proprio a Piazzola sul Brenta: l'uomo, al volante della propria Citroen C3, esce autonomamente di strada e sul posto arrivano i militari dell'Arma. Ai quali basta un "soffio" per capire il motivo dell'incidente: l'etilometro segna 1,46 g/l, ovvero quasi tre volte oltre il limite consentito. Per il 39enne è quindi scattata la denuncia con tanto di ritiro della patente.