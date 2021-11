Alla guida del camion al limite del coma etilico: autista denunciato dalla polizia locale

Aveva bevuto molto. Anzi, moltissimo: un camionista 50enne residente nel Vicentino è stato denunciato dalla polizia locale della Federazione dei Comuni del Camposampierese per guida in stato di ebbrezza.

I fatti

A chiamare gli agenti è stato il personale della ditta in cui l'autista si era fermato a caricare la merce. Si erano subito accorti che l'uomo, un cinquantenne italiano, non era in grado di mettersi alla guida perché completamente ubriaco. All'arrivo della pattuglia della polizia locale della Federazione l'autista si era appena immesso su via Signoria, a San Giorgio delle Pertiche. Il conducente è apparso immediatamente alterato agli operatori, che riscontravano subito un forte odore alcolico provenire prima dalla cabina del camion e poi dalla bocca dello stesso conducente. L'uomo aveva difficoltà persino nel muoversi e non è stato in grado neanche di trovare i documenti del camion. Sottoposto ad accertamento alcolemico, alla prima prova ha fatto registrare un tasso addirittura di 2,99 g/l e alla seconda prova di 2,80 g/l, leggero calo dovuto all'assorbimento col passare del tempo. Valori non lontani dallo stato di coma etilico, che si stima venga raggiunto quando il tasso alcolemico del sangue raggiunge una media di 3,5-4 g/l. Le norme del codice della strada, oltretutto, impongono un tasso alcolemico pari a zero g/l per gli autotrasportatori, proprio per prevenire le più gravi conseguenze che normalmente derivano in caso di incidenti in cui sono coinvolti mezzi pesanti. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, e rischia ora la revoca della patente di guida: il codice della strada punisce inoltre con un'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno chi guida con un un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), considerata la fascia più grave. In questo caso, il livello di alcol era addirittura il doppio. Per gli autisti professionali, come gli autotrasportatori, la sanzione viene poi aumentata da un terzo alla metà. Sul posto è sopraggiunto per ritirare il mezzo pesante il titolare della ditta di trasporti, che ha sede nel Vicentino, sconcertato per quanto successo. Il conducente pare fosse al suo primo giorno di lavoro e, molto probabilmente, questo sarà anche l'ultimo. A suo carico è emersa anche una precedente denuncia sempre per guida in stato di ebbrezza, risalente però a una decina di anni fa.

Polizia locale

Il comandante Paolocci ha dichiarato: «La prontezza dell’intervento dei nostri operatori ha consentito di prevenire una situazione di pericolo per la sicurezza della circolazione. L'autista ubriaco era alla guida di un mezzo di 44 tonnellate, una potenziale bomba che circolava sulla strada. Il nostro ringraziamento va anche ai dipendenti della ditta che si sono accorti che l'autista non era in condizioni di guidare e subito ci hanno avvisato. Forse hanno salvato delle vite umane. Ancora una volta voglio sottolineare l'importanza della collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine. La nostra presenza capillare sul territorio ha poi permesso il tempestivo intervento di una nostra pattuglia ed il mezzo pesante è stato subito bloccato poco dopo che si era immesso sulla strada e prima che potesse fare danni».

Sindaco

Anche il sindaco di San Giorgio delle Pertiche, nonché attuale Presidente della Federazione, Daniele Canella, ha voluto elogiare l'operato della polizia locale a tutela della sicurezza stradale: «Esprimo soddisfazione e ringrazio gli agenti per il tempestivo intervento, a dimostrazione della capacità di presidiare adeguatamente il territorio ed intervenire sulle segnalazioni dei cittadini. Ciò dimostra nei fatti la sintonia tra i nostri indirizzi, le esigenze dei cittadini e la concretizzazione di tutto ciò da parte del corpo di polizia locale guidato dal comandante Paolocci. Uniamo conoscenza delle situazioni e volontà di fare, a beneficio della sicurezza della nostra comunità».