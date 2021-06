Disegnano simboli fallici sulla facciata del Duomo: tre ragazzi nei guai, tra loro anche una 13enne

Il gruppetto di ragazzini ha imbrattato il muro esterno di via Dietro Duomo: uno dei tre responsabili è stato poi rintracciato mentre stava bevendo seduto in un tavolino di piazza delle Erbe

Per noia, ma soprattutto per ignoranza: tre giovani (tra cui una 13enne residente in città) sono stati denunciati per aver imbrattato una facciata del Duomo di Padova disegnando con bombolette spray dei simboli fallici.

I fatti

È successo nel pomeriggio di venerdi 4 giugno: intorno alle 17 la delegata per la parrocchia del Duomo di Padova si è recata negli ufficia della stazione dei carabinieri di Padova-Prato della Valle per denunciare l'accaduto. Ai militari dell'Arma è bastato visionare le immagini del sistema di videosorveglianza per identificare uno dei tre responsabili, che è stato rintracciato poco dopo da una pattuglia mentre era seduto su un tavolino di un bar di piazza delle Erbe. Messo davanti all'evidenza dei fatti, il ragazzo ha ammesso il proprio coinvolgimento.