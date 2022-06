Rissa nel piazzale del bar, minorenne accoltellato

Momenti di paura stanotte in piazza della Repubblica a Cadoneghe: poco dopo la mezzanotte del 15 giugno fuori del bar Melody, gestito da personale cinese, si è materializzata una rissa per futili motivi tra giovani dell'Est e cinesi.

Rissa

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale il gestore orientale avrebbe perso la testa e per tentare di far sfollare i litiganti avrebbe preso dalla cucina un coltello per poi uscire nel piazzale. Uno dei coinvolti nella rissa, un minorenne dell'Est, è stato attinto da una coltellata all'orecchio. Quest'ultimo è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine e in un secondo momento è stato rintracciato. L'autore dell'aggressione dopo tutte le verifiche del caso poste in essere dalla Polizia locale è stato identificato e denunciato per lesioni aggravate. Sono state sequestrate le immagini della videosorveglianza del locale ed altri oggetti di interesse per il proseguo dell'attività investigativa. Il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro è entrato sulla vicenda a gamba tesa: «Non accetto alcun tipo di violenza sul mio territorio, chiederò al questore che vengano presi tutti i provvedimenti del caso».