Scatena una rissa e picchia i contendenti con un manganello telescopico: denunciato

Ha cercato di fuggire, ma è stato beccato: nella serata di ieri, sabato 18 giugno, i carabinieri di Padova hanno denunciato un 21enne di origini kosovare per porto abusivo di oggetti atti a offendere.

I fatti

Teatro dell'accaduto via Venezia, dove era in corso una rissa che ha coinvolto diverse persone: sul posto si sono prontamente recati i militari dell'Arma, che al loro arrivo hanno provocato un fuggi fuggi generale. Dopo un breve inseguimento, però, i carabinieri sono riusciti a bloccare il 21enne, trovato in possesso di un manganello telescopico in metallo, che è stato prontamente sequestrato. Il giovane è stato deferito in stato di libertà.