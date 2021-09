«Ti sparo»: denunciata una 76enne, nascondeva una pistola dentro a una sedia e minacciava la vicina

Aveva minacciato di passare dalle parole ai fatti. Ma l'intervento dei carabinieri di Battaglia Terme è stato provvidenziale: denunciata R.C., donna di 76 anni residente a Maserà di Padova e già nota alle forze dell'ordine, per minaccia aggravata, lesioni personali e detenzione abusiva di armi da fuoco.

I fatti

Nonostante l'avanzata età la donna era alquanto agguerrita, tanto da aver più volte minacciato di morte (durante alcuni liti per banali motivi) la vicina di casa 65enne, che il 5 settembre si è recata dai militari dell'Arma per denunciare il tutto. Il suo racconto mette i brividi: non solo era già stata picchiata dalla 76enne, ma aveva ricevuto anche precise minacce dalla stessa, che le aveva promesso di spararle alle gambe. I carabinieri hanno quindi provveduto a perquisire la casa dell'anziana, rinvenendo all’interno di un’intercapedine ricavata nella seduta di una sedia posta nella camera da letto una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola usurata e 8 cartucce dello stesso calibro. L’ arma, illegalmente detenuta, è stata sequestata al pari delle munizioni: i militari stanno ora compiendo ulteriori indagini per capire eventuali precedenti utlizzi della pistola e per accertarne la provenienza.