Minaccia su Facebook di mandare all'ospedale il sindaco: scatta la denuncia per il 56enne

Dedicato a chi pensa che Facebook sia una sorta di "porto franco": i carabinieri di Cittadella hanno denunciato per minacce N.P., 56enne residente proprio a Cittadella, pluripregiudicato e già sottoposto agli arresti domiciliari.

I fatti

Tutto ha inizio il 7 ottobre, quando sulla pagina Facebook di Paola Lolato, candidata sindaco di Cittadella, l'uomo scrive che aveva votato per lei aggiungendo una frase raggelante contro il rieletto sindaco Luca Pierobon: «Lo mando in ospedale per molto tempo». A denunciare il tutto senza indugi ai militari dell'Arma è stata proprio Paola Lolato, che ha nel contempo avvisato il primo cittadino: i carabinieri hanno facilmente individuato l'autore delle minacce e lo hanno denunciato.