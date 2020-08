Minaccia con un coccio di bottiglia l'ex fidanzata e il suo attuale compagno: 45enne nei guai

Poteva davvero finire molto male: i carabinieri di Este hanno denunciato O.S., 45enne di origini marocchine residente a Villa Estense ma di fatto senza fissa dimora, per minaccia aggravata.

I fatti

È successo proprio a Este: l'uomo ha visto la sua ex fidanzata (una 38enne del posto) in compagnia del suo attuale compagno e armato di un tagliente coccio di bottiglia li ha affrontati, minacciandoli verbalmente senza però passare fortunatamente ai fatti. I militari dell'Arma lo hanno identificato e deferito in stato di libertà.