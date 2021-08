"A morte sindaco e giunta comunale": le minacce sul cartello costano la denuncia a un 79enne

Trovato nel giro di due giorni: i carabinieri di Piove di Sacco hanno denunciato Z.A., 79enne commerciante della zona, per minaccia aggravata.

I fatti

Stando a quanto risulta dalle indagini dei carabinieri dell'Arma, mercoledì 18 agosto l'uomo avrebbe apposto all'incrocio tra via Carrarese e via Circonvallazione a Piove di Sacco un cartello da lui stesso preparato e recante la scritta "A morte sindaco e giunta comunale per questo capannone - Paese sotto cultura - Grazie Piove di Sacco". Sottoposto a perquisizione, l'indagato è stato trovato in possesso del materiale utilizzato per la realizzazione del cartello, che è stato sottoposto a sequestro. Esponendo il cartello l'anziano voleva esprimere la propria contrarietà alla riqualificazione dell'area commerciale in questione in quanto ritenuta di interesse culturale. A pesare sono soprattutto le minacce contenute nel cartello.