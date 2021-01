Minaccia il personale medico prima dell’operazione: denunciato e intervento rimandato

Tutto era pronto al reparto ortopedico per l’operazione, ma le minacce del paziente hanno richiesto l’intervento dei carabinieri.

Il fatto

È stato un venerdì 8 gennaio movimentato all'ospedale di Piove di Sacco dove i carabinieri sono dovuti intervenire a seguito delle minacce verbali, iniziate per motivi del tutto banali, da parte di B. D. verso il personale medico. Il 46enne, pregiudicato e già in detenzione domiciliare, si trovava al reparto ortopedia per sottoporsi a un intervento chirurgico, ma l'unico intervento è stato quello dei militari che hanno notificato la denuncia non solo per le minacce, ma anche per interruzione di pubblico servizio.