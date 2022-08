Palpeggia il seno di una 14enne e si fa male durante la fuga: 34enne accusato di violenza sessuale

Beccato a distanza di qualche ora dal misfatto: i carabinieri di Montagnana hanno denunciato un 34enne di origini marocchine senza fissa dimora per violenza sessuale.

I fatti

Tutto ha avuto inizio intorno alla mezzanotte di ieri, lunedì 8 agosto, a Montagnana, dove è in corso la sagra: l'uomo si è recato nell'area delle giostre e ha palpeggiato al seno una 14enne del posto. La ragazzina è fortunatamente riuscita a sottrarsi alle attenzioni dell’uomo e ad attirare l'attenzione del personale addetto alla vigilanza della sagra, che si è messo all'inseguimento del 34enne che, nel frattempo, stava tentando la fuga: per cercare di scappare il molestatore ha provato a saltare un muro salvo cadere violentemente a terra sbattendo la testa. Sul posto è dunque intervenuta un'ambulanza del Suem 118, con i sanitari che lo hanno prima soccorso sul posto e poi trasportato all'ospedale di Schiavonia: prima di ricevere le cure del caso, però, l'uomo è scappato. Ciò non è bastato a evitargli la denuncia, in quanto è stato prontamente identificato dai militari dell'Arma.