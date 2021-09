Parcheggia in pieno centro storico con un pass invalido falso: multa e denuncia per un 27enne

Nel corso di un servizio di controllo in piazza Garibaldi la polizia locale ha accertato la presenza di un'auto in sosta su uno stallo disabili "personalizzato" che esponeva il previsto contrassegno, ma in posizione tale da risultare parzialmente illeggibile

Pensava di farla franca, ma è stato beccato: la polizia locale ha denunciato un 27enne residente in città per uso di pass disabili falso.

I fatti

Teatro dell’accaduto piazza Garibaldi a Padova: nel primo pomeriggio di mercoledì 9 gli agenti della polizia locale, durante un controllo, hanno notato un’auto in sosta suo uno stallo disabili riservato che esponeva il previsto contrassegno, ma in posizione tale da risultare parzialmente illeggibile. Nel corso degli accertamenti operati dagli agenti sul posto è sopraggiunto il conducente, che ha provveduto a consegnare il contrassegno esposto: gli agenti si sono subito resi conto che era falso e hanno non solo denunciato l’uomo ma anche multato per "utilizzo improprio di stallo riservato ad altro invalido avente diritto”.