Investe una donna e fugge: pirata della strada beccato grazie a un testimone

L'aiuto di un testimone dell'accaduto è stato provvidenziale: i carabinieri di Abano Terme hanno denunciato un 66enne di Torreglia per omesso soccorso.

I fatti

Tutto ha avuto inizio venerdì 11, quando l'uomo, che stava transitando in auto proprio per Torreglia, ha investito una donna facendola cadere nel vicino fossato ma proseguendo poi la sua marcia come se niente fosse. Una volta appurate le condizioni della signora, trasporata in ospedale ma non in pericolo di vita, i militari dell'Arma hanno iniziato la caccia al pirata della strada, trovato facilmente: un passante aveva assistito all'incidente, avendo la prontezza di riflessi di memorizzare la targa dell'auto. I carabinieri sono quindi andati a casa del guidatore, che non potrà usare la sua auto per un bel po' visto che oltre alla denuncia gli è stata anche ritirata la patente.