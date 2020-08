Lascia cadere la droga e poi cerca di picchiare i poliziotti: ammanettato e denunciato

Ha preso a calci e pugni i poliziotti per cercare di scappare ma non ci è riuscito. Un tunisino è stato denunciato per reati in materia di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nella serata di giovedì 6 agosto gli agenti stavano effettuando il consueto controllo in stazione quando hanno notato una persona che aveva un atteggiamento sospetto. Quando hanno avvicinato lo straniero, questi è scappato verso via Tommaseo lasciando cadere un involucro con 28 grammi di hashish e un altro con quasi 9 grammi di marijuana, che sono stati sequestrati. In auto, gli agenti sono partiti all’inseguimento e hanno bloccato il tunisino che ha cercato di liberarsi picchiando i poliziotti. Nella stessa zona sono stati trovati 0,52 grammi di cocaina vicino a due auto parcheggiate, posti sotto sequestro.