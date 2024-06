Spara con la pistola da soft air nel parco pubblico: deferito 19enne

I carabinieri di Piove di Sacco hanno denunciato per i reati di spari in luogo pubblico e porto di oggetti atti ad offendere un 19enne residente in provincia di Venezia.

I fatti

I fatti si sono verificati nel corso della notte tra giovedì 6 e venerdì 7 giugno, quando è giunta tramite la linea 112 una richiesta di intervento da parte di alcuni cittadini, i quali riferivano di aver udito presunti spari e schiamazzi provenire dal parco pubblico di via Tartarini di Piove di Sacco. La pattuglia, giunta immediatamente sul posto, ha sorpreso il 19enne in possesso di una pistola da “soft air” marca Glock di colore nero, priva di tappo rosso, e di 15 pallini. Il medesimo giustificava il possesso dell’arma dichiarando di doversi esercitare: per il giovane è scattata la denuncia in stato di libertà e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati.