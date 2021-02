In giro in piena notte, e con tanto di manganello nell'auto: doppia denuncia per un 40enne

Già era in torto, così ancor di più: i carabinieri di Piazzola sul Brenta hanno denunciato P.M., 40enne residente a San Giorgio in Bosco, per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e inosservanza delle norme anti-Covid.

I fatti

È successo nella notte tra sabato 13 e domenica 14 febbraio a Marsango di Campo San Martino: intorno alle ore 3.30 i militari dell'Arma hanno fermato l'uomo, che era tranquillamente alla guida della propria auto nonostante il coprifuoco vigente. La successiva perquisizione del veicolo ha portato alla scoperta di un manganello della lunghezza di 60 centimetri, nascosto alla vista. Il 40enne è stato anche ovviamente multato per l'inosservanza del coprifuoco.