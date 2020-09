Cacciaviti nelle borse e false generalità: nei guai una 19enne e una 17enne

Due in una volta sola: i carabinieri di Padova Prato della Valle hanno denunciato P.G., 19enne nomade residente a Correzzola e pregiudicata, e L.C., 17enne residente a Roma, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti

Le due giovani sono state controllate proprio in Prato della Valle a Padova dai militari dell'Arma, che nelle loro borse hanno trovato due cacciaviti. Non contente, le ragazze hanno anche fornito false generalità agli operanti, che non hanno potuto fare altro che compilare la doppia denuncia.