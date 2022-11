Aggrediscono il tassista che li ha riportati a casa: denunciati sei giovani tra i 17 e i 18 anni

Un viaggio in taxi decisamente turbolento: i carabinieri del Norm di Padova hanno denunciato tre ragazzi e tre ragazzi di età compresa tra i 17 e i 18 anni per rapina in concorso, lesioni personali e danneggiamento.

I fatti

È successo all'alba di ieri, sabato 12 novembre: i sei giovani, dopo aver passato la serata in un locale di musica latino americana a Campodarsego, chiamano un taxi per tornare a Padova. Si accordano per la tariffa, ma giunti a destinazione cambiano idea, rifiutando di pagare la somma prevista affermando che il prezzo pattuito era troppo alto. Ne nasce una lite, con i giovani che aggrediscono fisicamente l’autista: una ragazza gli ha anche strappato dalle mani dieci euro, mentre gli altri si sono accaniti pure sul taxi danneggiando la carrozzeria. I carabinieri, prontamente intervenuti in via Pierobon a Padova, hanno bloccato i sei ragazzi procedendo alla loro identificazione: nella circostanza una delle ragazze è stata anche trovata in possesso di quasi due grammi di hashish.