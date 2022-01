Consuma all'interno dell'enoteca senza Green Pass: prova a scappare, ma i carabinieri lo fermano e lo denunciano

Ha cercato di sgattaiolare, ma senza successo: i carabinieri del Norm hanno denunciato un 48enne di Abano Terme pregiudicato per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

I fatti

Teatro dell'accaduto l'enoteca "Per Bacco" a Torreglia, dove venerdì 7 gennaio i militari dell'Arma si sono recati nel corso di un servizio in tema di misure di contenimento dell’emergenza Covid per controllare i Green Pass di proprietari, dipendenti e avventori. Proprio tra questi ultimi figurava il 48enne, il quale stava consumando all'interno del locale sebbene privo di certificazione: ha quindi cercato di dileguarsi salvo venire notato e fermato poco distante, e una volta invitato a esibire il Green Pass non solo si è rifiutato ma ha offeso e spinto i militari. L'uomo e il proprietario dell'enoteca sono stati anche multati.