Prima collaborativo, poi aggressivo: 28enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

E pensare che sembrava pacato: gli uomini della polizia di Padova hanno denunciato T.A., 28enne di origini tunisine, per resistenza a pubblico ufficiale e per il mancato rispetto dell'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

I fatti

Sono le ore 3.40 della notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto quando la volante controlla in via Jappelli il nordafricano, che in un primo momento appare collaborativo salvo poi ingaggiare una serrata colluttazione con gli agenti, opponendo un’attiva e strenua resistenza. I poliziotti riescono ad avere la meglio e a bloccarlo per poi accompagnarlo in Questura e scoprire, una volta identificato, che il 28enne aveva già ricevuto un foglio di via e che quindi era irregolare sul territorio nazionale.