Alterato dall'alcol aggredisce i carabinieri in pieno centro: scatta la denuncia

Aveva alzato decisamente troppo il gomito. Al punto da arrivare ad aggredire i carabinieri intervenuti sul posto: un 24enne di origini tunisine è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I fatti

Teatro dell'accaduto il centralissimo corso Vittorio Emanuele a Padova: nella serata di ieri, venerdì 29 settembre, i militari del Norm hanno notato l'uomo che, all’interno di un fast food, stava mantenendo un atteggiamento apparso sin da subito sospetto. I carabinieri hanno dunque deciso di procedere al suo controllo, non riuscendoci però almeno inizialmente: il 24enne, visibilmente ubriaco, ha sin da subito opposto resistenza aggredendo i carabinieri, che lo hanno tuttavia prontamente bloccato. Portato in caserma per l’identificazione, il giovane, in Italia senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.