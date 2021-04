In città nonostante il divieto di ritorno, e in sella a una bici elettrica rubata: scatta l'ennesima denuncia

Non solo non doveva essere lì, ma aveva con sé anche una bici rubata: la polizia ha denunciato un uomo di origini tunisine per ricettazione.

I fatti

È accaduto a Padova intorno alle 17 di giovedì 15 aprile: una volante del Commissariato Stanga stava transitando in via Mancinelli quando i poliziotti hanno notato il nordafricano fermo con una bici elettrica di rilevante valore e uno zaino contenente arnesi da scasso. Accompagnato in Questura, l'uomo è stato fotosegnalato, risultando gravato dalla misura dell'obbligo di dimora a Campolongo Maggiore (Venezia) oltre a essere colpito dal divieto di ritorno nel comune di Padova per tre anni a partire dallo scorso novembre. Il tunisino ha detto di essere entrato in possesso della bici a Fiesso d'Artico ma senza spiegare come, e di essere diretto in stazione per venderla: è bastato un rapido controllo per scoprire che la bicicletta era stata rubata proprio a Fiesso d'Artico. L'uomo, recidivo per gli stessi reati (era già stato denunciato per furto di biciclette e possesso ingiustificato di chiavi e grimaldelli) e inottemperante nell'ultimo mese per ben quattro volte all'obbligo di dimora, è stato denunciato per ricettazione. È stato inoltre chiesto all’autorità giudiziaria l’aggravamento della misura cautelare violata.