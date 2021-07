Prelievi e spese pazze con la carta di credito rubata: per i due 33enni scatta la denuncia

Le indagini dei militari dell'Arma sono partite il 9 aprile in seguito a un furto di carte di credito ai danni di un cittadino, e hanno consentito di risalire ai due uomini

Beccati dopo due mesi: i carabinieri di Bastia di Rovolon hanno denunciato D.C. e O.M., entrambi 33enne di origini romene, per ricettazione e indebito utilizzo di carta di credito.

I fatti

Le indagini dei militari dell'Arma sono partite il 9 aprile in seguito a un furto di carte di credito ai danni di un cittadino, e hanno consentito di risalire ai due uomini, i quali sono stati indicati come i responsabili di varie transazioni e prelievi di denaro per oltre 2.500 euro.