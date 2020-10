Spinge sull'acceleratore per evitare il controllo: i poliziotti partono all'inseguimento

Ha spinto sull’acceleratore non appena ha visto i poliziotti che non hanno perso un minuto e si sono dati all’inseguimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vicenda

Era la serata di domenica 4 ottobre e gli agenti stavano effettuando un controllo in via Turazza. Avevano appena terminato con la persona che ne vedono un’altra a bordo di uno scooter. L’uomo ha cercato di eludere il controllo dando gas verso ponte dei Graissi. I poliziotti lo hanno inseguito e bloccato. Hanno scoperto che lo scooter era rubato e il conducente, un tunisino di 37 anni, era senza documenti. Accompagnato in questura, gli agenti hanno potuto verificare che l’uomo aveva diversi precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti: è indagato per ricettazione.