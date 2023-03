Provoca un incidente e fa registrare un tasso alcolemico da record: ventenne appiedato

Le campagne pubblicitarie sul consumo consapevole di bevande alcoliche e contro le cosiddette "stragi del sabato sera" sembrano purtroppo non essere sufficienti a far desistere i padovani dal mettersi al volante dopo aver alzato troppo il gomito. Prova ne è l'ennesimo guidatore pizzicato ubriaco al volante e che si è visto ritirare la patente.

I fatti

Il giovane al volante in questione aveva peraltro decisamente ecceduto: nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Piove di Sacco si sono recati in via Argine Sinistro a Codevigo per procedere ai rilievi di un incidente stradale da poco accaduto e che ha visto coinvolto un ventenne di Pontelongo. Il quale è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebrezza: sottoposto all'alcoltest, infatti, è risultato positivo facendo registrare un tasso alcolemico pari a 1,75 grammi/litro, vale a dire tre volte e mezzo oltre il limite consentito.