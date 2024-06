Stalking nei confronti dell'influencer animalista, braccialetto elettronico per Paolo Mocavero

Non potrà più avvicinarsi a Enrico Rizzi con qualsiasi mezzo e per lui pure il braccialetto elettronico: il provvedimento, emesso dal Gip di Roma e già trasmesso per l’esecuzione ai carabinieri competenti territorialmente, riguarda il leader di 100% Animalisti Paolo Mocavero, accusato di diffamazione aggravata e staiking.

Il provvedimento

La misura cautelare fa seguito alle indagini dell'autorità di polizia giudiziaria, alla quale Rizzi si era rivolto con una denuncia predisposta dall’avvocato Alessio Cugini Borgese del Foro di Roma. In particolare, il provvedimento focalizza su una sequela incredibile di attacchi rivolti prevalentemente tramite i social contro l’influencer animalista, veri e propri strali accusatori che non avevano risparmiato neanche la vita privata di Rizzi e dei suoi familiari, situazione che ha creato numerose apprensioni e veri e propri stati di ansia. «Ringrazio la Magistratura per avere accolto la mia richiesta - ha dichiarato Enrico Rizzi - In questi mesi mi sono stati versati di sopra tonnellate di fango, sulla mia persona e sui miei familiari, il tutto con cadenza quotidiana e, con coincidenza temporale, dopo che avevo preso le difese di una persona aggredita». La misura cautelare disposta dal Gip di Roma, impedirà a Mocavero di avvicinarsi a Rizzi nei «luoghi solitamente frequentati», imponendo altresì il divieto di «comunicazione con qualsiasi mezzo» e mantenendo comunque «una distanza cautelativa di 500 metri dai predetti luoghi e persone» da attuarsi «con l’applicazione di particolari dispositivi di controllo (c.d. braccialetto elettronico di cui all’art. 275 bis c.p.p.)».