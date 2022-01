Sorpreso a cedere droga, tenta la fuga: bloccato e denunciato

È stato sorpreso proprio mentre cedeva la droga. Ha provato a scappare ma gli agenti lo hanno bloccato e denunciato.

Il fatto

Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio i poliziotti stavano facendo un controllo nel quartiere Arcella, con particolare attenzione ad alcune zone segnalate dai residenti. Nei dintorni dei condomini di via Dupré hanno notato due ragazzi. Stavano per scambiarsi qualcosa, si guardavano attorno nervosi. I poliziotti li hanno raggiunti e i due si sono spaventati. Sono scappati via e uno di loro ha cercato di disfarsi di una dose di cocaina (3 grammi), lasciandola cadere a terra. Una volta bloccato, i poliziotti hanno trovato nelle sue tasche cento euro in banconote di diverso taglio, probabilmente guadagnati con lo spaccio di quella giornata. Il giovane, di origini tunisine, ha detto di essere minorenne ma è bastata una veloce ricerca per scoprire che non era vero. È stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, oltre che per inottemperanza all’ordine del questore di lasciare l’Italia.