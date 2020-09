Scappa alla vista dei poliziotti e abbandona la cocaina: denunciato un 24enne

Quando ha visto la volante ha pensato bene di disfarsi della droga. Però gli agenti hanno visto tutto e lo hanno bloccato.

Il fatto

Nel pomeriggio di lunedì 28 settembre una pattuglia del commissariato Stanga ha notato due giovani in via Demin. Già sembravano sospetti, quando hanno iniziato a correre è stata la conferma che nascondevano qualcosa. Uno dei due ha lanciato qualcosa nell’erba: un involucro con 5 grammi di cocaina. E proprio lui è stato fermato e denunciato per detenzione ai fini di spaccio: è un 24enne tunisino.