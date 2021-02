Fermato in pieno centro con 26 grammi di marijuana: scatta la denuncia per il minorenne

Il 17enne è stato fermato e perquisito dai carabinieri in piazza Duomo a Padova: in casa sono stati trovati altri 9 grammi di hashish

In pienissimo centro: i carabinieri della stazione di Padova Prato della Valle - coadiuvati da personale della Cio IV Battaglione "Veneto" di Mestre - hanno denunciato un 17enne padovano per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

I militari dell'Arma stavano svolgendo sabato 13 febbraio un servizio di controllo in piazza Duomo a Padova quando hanno notato un ragazzo decidendo di perquisirlo: un'intuizione esatta, dato che è stato trovato in possesso di un involucro con 26 grammi di marijuana. La perquisizione è quindi proseguita nell'abitazione in cui vive il ragazzo e in cui sono stati trovati altri 9 grammi di hashish.