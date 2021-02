Trovato ai bordi della strada con 40mila euro in tasca: scatta la denuncia per il 24enne

L’indagato è stato trovato in possesso di 40.000 euro, somma di cui non è stato in grado di giustificarne la provenienza

Tutto è partito da una segnalazione da parte dei residenti: i carabinieri della stazione di Padova Principale (con il supporto dei colleghi della compagnia di intervento operativo del 4° battaglione carabinieri "Veneto" di Mestre) hanno denunciato H.A., 24enne di origine nordafricana ma nato e residente a Padova e già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

Ad allertare i militari dell'Arma alcuni residenti in via Pellizzo, che hanno subito notato l’uomo in atteggiamento sospetto insieme a un 22enne, anch'esso residente a Padova: controllati e perquisiti, l’indagato è stato trovato in possesso di 40.000 euro, somma di cui non è stato in grado di giustificarne la provenienza. È dunque scattata la perquisizione domiciliare, che ha portato alla scoperta di due grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Stando alle indagini in corso vi è fondato motivo di ritenere che lo il 24enne si trovasse sul posto in attesa della consegna di un ingente quantitativo di stupefacente da parte di terze persone.