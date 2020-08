Preparano la droga in uno stabile abbandonato: denunciati due ventenni

Si nascondevano in uno stabile abbandonato e durante un controllo della polizia è stata trovata anche dell’hashish.

Il fatto

Nella mattinata di martedì 11 agosto gli agenti delle Volanti si sono recati in via Perosi per controllare la situazione nei pressi di un edificio abbandonato. All’interno sono stati trovati due ventenni tunisini che stavano confezionando della droga: avevano delle stecchette di cellophane contenenti poco più di 6 grammi e mezzo di hashish. Gli agenti hanno trovato anche 70 euro in contanti accartocciati. I due sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio.