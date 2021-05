Trasformano l’appartamento in città in una serra per la coltivazione di marijuana: tre padovani nei guai

Dalla fuga in moto alla sorprendente scoperta: i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Padova hanno individuato tre uomini, residenti in città, dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti

L’indagine è partita dal “pedinamento” del 31enne L.G., con precedenti per spaccio, il quale è stato notato soggiornare abitualmente in un hotel cittadino nonostante risulti senza lavoro. Una condotta sospetta che ha portato i finanzieri a seguirlo e a provare a fermarlo mentre era in sella a una moto di grossa cilindrata, ma senza successo visto che il 31enne all’alt dei militari si è dato alla fuga. Salvo poi costituirsi qualche ora più tardi: la successiva perquisizione effettuata nella stanza d’albergo dell’uomo ha permesso di rinvenire 17.000 euro in contanti, una piccola quantità di hashish e marijuana, diverse sim telefoniche da attivare, un wallet di valuta virtuale nonché alcuni dispositivi elettronici, utili per ricostruire il giro d’affari. Grazie ai numerosi appostamenti e pedinamenti eseguiti sono state poi svolte ulteriori perquisizioni in luoghi legati ad altri soggetti ritenuti coinvolti nel traffico illecito. Tra questi c’è T.N., 31enne nullafacente, il quale non solo nascondeva due etti di hashish ma aveva soprattutto installato una serra clandestina in un appartamento del quartiere Forcellini, in cui coltivava marijuana. Nei guai anche F.F. 52enne impiegato, ritenuto essere un fiancheggiatore degli spacciatori e denunciato per favoreggiamento (in quanto, pur essendo in possesso di notizie e informazioni utili al rintraccio del fuggitivo, ha ostacolato le attività di ricerca dei militari della Guardia di Finanza dopo che L.G. si era sottratto ai controlli) nonché per detenzione di circa 70 grammi di marijuana.