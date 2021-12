In agriturismo con il Super Green Pass di un'altra persona: denunciato

Nel corso del fine settimana i carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato per sostituzione di persona V.E., 51enne di Selvazzano Dentro con precedenti.

I fatti

A darne notizia è VicenzaToday: il 51enne, durante i controlli svolti all’interno dell’agriturismo “Malga Roccolo” di Cogollo Del Cengio per il rispetto del possesso del “Super Green Pass”, ha mostrato ai carabinieri una certificazione appartenente a un'altra persona e dunque non corrispondente. Nel corso del weekend sono state controllate, in totale, 207 persone e 61 esercizi pubblici ed elevate 3 sanzioni