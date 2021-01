Provano a sottrargli 29mila euro dal conto corrente, ma senza successo: scatta la tripla denuncia

Doppiamente beffati: i carabinieri di Mestrino hanno denunciato il 43enne V.R., il 36enne N.G. e il 19enne B.S., tutti residenti a Napoli e già noti alle forze dell'ordine, per tentata truffa in concorso.

I fatti

"Tentata" peché non è andata a buon fine: i tre uomini hanno provato a truffare un 71enne di Mestrino con la tecnica del "phising", ovvero simulando una richiesta proveniente dal falso numero verde della sua banca. Così facendo i tre malfattori erano riusciti a ottenere i codici di accesso del conto corrente del denunciante cercando poi di effettuare tre bonifici dell’importo complessivo di 29mila euro verso tre diversi conti correnti preventivamente attivati dagli stessi, ma che non sono andati a buon fine per l’intervento del servizio antifrode del suddetto istituto di credito.