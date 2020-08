Rinuncia al furto in canonica su invito del parroco, ma non evita la denuncia: 30enne nei guai

Il parroco era riuscita a farla desistere. Ma la denuncia è arrivata comunque: a conclusione dell'attività investigativa i carabinieri di Campodarsego hanno denunciato D.M., 30enne di origini romene residente a Padova e già nota alle forze dell'ordine, per tentato furto in abitazione.

I fatti

Succede tutto nel tardo pomeriggio di domenica 2 agosto, quando la donna si introduce nella canonica della chiesa di Santa Maria Assunta a Campodarsego e, una volta raggiunta la camera del parroco, trova 525 euro in contanti. Viene però sorpresa dal prete, che la convince a rinunciare al furto: la donna lascia quindi i soldi e scappa a gambe levate. Ai militari dell'Arma è bastato però indagare per un paio di settimane per risalire all'identità della trentenne e denunciarla.