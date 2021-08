Prova a scassinare la cassetta delle offerte in chiesa, ma i fedeli "sventano" il furto

Più che la divina provvidenza a pensarci, questa volta, sono stati degli altrettanto provvidenziali fedeli: i carabinieri di Albignasego hanno denunciato B.L., 29enne di origini moldave senza fissa dimora, per tentato furto aggravato.

I fatti

La denuncia è stata notificata martedì 24 agosto, ma il fatto risale alla giornata precedente quando la donna è entrata all'interno della chiesa di San Lorenzo nell'omonimo quartiere di Albignasego cercando di forzare (con un cacciavite e un filo metallico rigido) la cassetta delle offerte per rubare il denaro contenuto. E ce l'avrebbe probabilmente fatta se non fosse che il suo tentativo è stato interrotto grazie all'ingresso in chiesa di alcuni fedeli, i quali l'hanno fatta desistere e fuggire per provare a evitare guai. Ma anche questo tentativo non è andato a buon fine...